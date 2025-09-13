العمليات المشتركة: تعرض أنظمة محدودة لهجمات سيبرانية ولم نسجل أي حالات تعطيل

أوضحت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، بشأن تعرض أنظمة محدودة لهجمات سيبرانية، مؤكدة عدم تسجيل حالات تعطيل أو توقف في عمل الأنظمة الحيوية أو الخدمية، حيث ذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة، إن "بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تداولت أخباراً تضمنت معلومات غير دقيقة حول تعرض أنظمة حكومية لهجمات سيبرانية"، مضيفة أن "المركز الوطني للأمن السيبراني أوضح أن المتابعة الفنية أظهرت بأن الحادثة اقتصرت على أنظمة محدودة تابعة لعدد من المؤسسات، دون أن يكون لها أي تأثير على الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، ولم تُسجل أي حالات تعطيل أو توقف في عمل الأنظمة الحيوية أو الخدمية".

وأضاف، أن "المركز يتولى بالتنسيق مع الجهات الفنية ذات العلاقة، متابعة هذه المحاولات السيبرانية بشكل دقيق، وتم اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لضمان احتواء الموقف ومنع أي آثار مستقبلية".

كما دعا البيان "وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة وعدم تضخيم مثل هذه الحوادث، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، تفادياً لنشر معلومات قد تربك الرأي العام"، مبينا أن "الجهات الأمنية المختصة تؤكد أن أي محاولات اختراق أو استهداف للأنظمة الحكومية أو بث إشاعات وتضخيم ستُواجَه بإجراءات قانونية صارمة، وسيتم ملاحقة كل من يثبت تورطه في مثل هذه الأعمال، باعتبارها جرائم سيبرانية تهدد المصلحة الوطنية".

كدلك أوضح المركز الوطني للأمن السيبراني - بحسب البيان- أن "الوضع الفني تحت السيطرة الكاملة، وأن العمل جارٍ بشكل مستمر لتعزيز حماية الفضاء السيبراني الوطني، بما يضمن استمرار الخدمات وطمأنة المواطنين".