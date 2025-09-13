وزير الداخلية يبحث مع القائد العام للشرطة الإيرانية مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب

بحث وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، مع القائد العام للشرطة الإيرانية أحمد رضا رادان التعاون بين البلدين في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، إذ ذكر بيان للمكتب الإعلامي لوزير الداخلية، إن "وزير الداخلية استقبل القائد العام للشرطة الإيرانية أحمد رضا رادان والوفد المرافق له".

وأضاف، أن "هذه الزيارة الرسمية تأتي لتعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وإيران، ولمناقشة جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك"، مشيرا الى أن "التعاون بين البلدين يشمل مجالات مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال الأمن لمواجهة التحديات، فضلاً عن التعاون في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، وتطوير التقنيات لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك".