الداخلية تطلق منصة "بلِّغ" للشكوى من المواد المخالفة على منصات التواصل

أطلقت وزارة الداخلية ،اليوم الجمعة (12 أيلول 2025)، منصة "بلِّغ" للشكوى من المواد المخالفة على منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت الوزارة في بيان إنه "مع استمرار عمل لجنة المحتوى الهابط وتعاونها الكامل مع القضاء العراقي في ملاحقة المخالفين وفق القانون، نرفق لكم رابط منصة "بلِّغ" المخصّصة لاستقبال التبليغات عن المحتويات المسيئة أو المخالفة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنّ تعاونكم في هذا المجال يسهم في الحد من هذه الظاهرة ويقلل من آثارها السلبية على المجتمع".