الأخبار

الداخلية تطلق منصة "بلِّغ" للشكوى من المواد المخالفة على منصات التواصل


أطلقت وزارة الداخلية ،اليوم الجمعة (12 أيلول 2025)، منصة "بلِّغ" للشكوى من المواد المخالفة على منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت الوزارة في بيان إنه "مع استمرار عمل لجنة المحتوى الهابط وتعاونها الكامل مع القضاء العراقي في ملاحقة المخالفين وفق القانون، نرفق لكم رابط منصة "بلِّغ" المخصّصة لاستقبال التبليغات عن المحتويات المسيئة أو المخالفة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنّ تعاونكم في هذا المجال يسهم في الحد من هذه الظاهرة ويقلل من آثارها السلبية على المجتمع". 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الداخلية تطلق منصة "بلِّغ" للشكوى من المواد المخالفة على منصات التواصل
عمليات بغداد: اعتقال 36 متهماً بينهم إرهابي وضبط أسلحة شرقي العاصمة
رئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية كريم المحمداوي : قرار الكونغرس اعتراف بانتهاء التدخل العسكري في العراق
متوعدة بعقوبات رادعة.. هيئة الحج توضح اسباب تأخر بعض الحافلات في الجانب السعودي
شرطة الكرخ تطيح بمطلوب بتهمة “المحتوى الهابط”
إمام جمعة النجف يطالب بعقوبات على "إسرائيل"
الداخلية تنفي فتح باب التطوع بصفة شرطي
الخارجية تعلق على قرار الكونغرس بشأن الحرب في العراق
وزارة الإعمار تباشر بالمرحلة الثانية لاحتساب حصة الفرد من المياه في ذي قار
رئيس هيئة النزاهة يحذر من تجاوز الأنظمة والقوانين أثناء الحملات الانتخابيَّـة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك