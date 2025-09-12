عمليات بغداد: اعتقال 36 متهماً بينهم إرهابي وضبط أسلحة شرقي العاصمة

أعلنت قيادة عمليات بغداد ، اليوم الجمعة (12 أيلول 2025)، عن اعتقال 68 متهماً بينهم 32 أجنبياً خلال عملية أمنية شرق العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان أنه "انطلقت صباح اليوم عملية أمنية في مناطق (حي طارق، والدسيم، وسبع قصور) بجانب الرصافة لملاحقة الخارجين عن القانون، ومداهمة أوكار السلاح غير المرخص، وبممارسات أمنية واسعة النطاق للبحث والتفتيش المناطقي، وتدقيق ملف العمالة الأجنبية، وتنفيذ مذكرات القبض القضائية".

وأضاف البيان، أن "العملية أسفرت عن إلقاء القبض على (36) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهم بالإرهاب وآخر بجرائم القتل، إضافة إلى (32) أجنبياً مخالفين لشروط وضوابط دائرة الإقامة والجنسية، فضلاً عن ضبط أعداد من الأسلحة والاعتدة غير المرخصة".

وتابعت القيادة، أن "العملية نُفذت من خلال تشكيلات الفرقة الخامسة شرطة اتحادية وقيادة شرطة بغداد الرصافة، بإسناد الأجهزة والوكالات الاستخبارية الملحقة بها، لتعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على المنجز الأمني المتحقق".