رئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية كريم المحمداوي : قرار الكونغرس اعتراف بانتهاء التدخل العسكري في العراق

أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب كريم المحمداوي ،اليوم الجمعة (12 أيلول 2025)، أن قرار الكونغرس الأمريكي يمثل خطوة إيجابية، وإن جاءت متأخرة، لكنه يعد اعترافاً صريحاً بانتهاء مرحلة التدخل العسكري المباشر في العراق، مشيراً إلى أن العراق اليوم دولة ذات سيادة تدير شؤونها الداخلية والخارجية بقرار وطني مستقل.

وقال المحمداوي في بيان إن "لجنة الأمن والدفاع النيابية تابعت باهتمام قرار الكونغرس الأمريكي القاضي بإلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية ضد العراق، وهو التفويض الذي تم بموجبه شن الحرب عام 2003 وفتح الباب أمام التدخلات الخارجية الطويلة في الشأن العراقي".

وأضاف أن "هذا القرار يُعد خطوة إيجابية، وإن جاءت متأخرة، لكنه يعكس بوضوح أن العراق اليوم دولة ذات سيادة، تدير شؤونها الداخلية والخارجية بقرار وطني مستقل"، مشيراً إلى أن "القرار يعزز الجهود الوطنية العراقية التي تعمل منذ سنوات على إنهاء كل أشكال التدخل الأجنبي، ويأتي منسجماً مع مطالبات القوى الوطنية العراقية بإخراج جميع القوات الأجنبية وتنظيم العلاقة مع المجتمع الدولي على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".

وتابع أن "العراق بدأ فعلياً باستعادة سيادته بشكل كامل، ولن يسمح بعد اليوم أن يكون ساحة صراع أو ساحة نفوذ لأي طرف"، مشدداً على أن "مثل هذه القرارات الدولية يجب أن تُستثمر بشكل فعّال لتعزيز استقلالية القرار العراقي وبناء شراكات قائمة على الاحترام الكامل للسيادة الوطنية".

وختم المحمداوي بيانه قائلاً: "نحيي كل الجهود الوطنية والدبلوماسية التي ساهمت في إيصال صوت العراق إلى المجتمع الدولي، ونجدّد التزامنا في لجنة الأمن والدفاع بالعمل على استكمال مشروع السيادة وضمان بقاء القرار الأمني والسياسي بيد الدولة العراقية فقط".