الأخبار

رئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية كريم المحمداوي : قرار الكونغرس اعتراف بانتهاء التدخل العسكري في العراق


أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب كريم المحمداوي  ،اليوم الجمعة (12 أيلول 2025)، أن قرار الكونغرس الأمريكي يمثل خطوة إيجابية، وإن جاءت متأخرة، لكنه يعد اعترافاً صريحاً بانتهاء مرحلة التدخل العسكري المباشر في العراق، مشيراً إلى أن العراق اليوم دولة ذات سيادة تدير شؤونها الداخلية والخارجية بقرار وطني مستقل.

وقال المحمداوي في بيان إن "لجنة الأمن والدفاع النيابية تابعت باهتمام قرار الكونغرس الأمريكي القاضي بإلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية ضد العراق، وهو التفويض الذي تم بموجبه شن الحرب عام 2003 وفتح الباب أمام التدخلات الخارجية الطويلة في الشأن العراقي".

وأضاف أن "هذا القرار يُعد خطوة إيجابية، وإن جاءت متأخرة، لكنه يعكس بوضوح أن العراق اليوم دولة ذات سيادة، تدير شؤونها الداخلية والخارجية بقرار وطني مستقل"، مشيراً إلى أن "القرار يعزز الجهود الوطنية العراقية التي تعمل منذ سنوات على إنهاء كل أشكال التدخل الأجنبي، ويأتي منسجماً مع مطالبات القوى الوطنية العراقية بإخراج جميع القوات الأجنبية وتنظيم العلاقة مع المجتمع الدولي على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".

وتابع أن "العراق بدأ فعلياً باستعادة سيادته بشكل كامل، ولن يسمح بعد اليوم أن يكون ساحة صراع أو ساحة نفوذ لأي طرف"، مشدداً على أن "مثل هذه القرارات الدولية يجب أن تُستثمر بشكل فعّال لتعزيز استقلالية القرار العراقي وبناء شراكات قائمة على الاحترام الكامل للسيادة الوطنية".

وختم المحمداوي بيانه قائلاً: "نحيي كل الجهود الوطنية والدبلوماسية التي ساهمت في إيصال صوت العراق إلى المجتمع الدولي، ونجدّد التزامنا في لجنة الأمن والدفاع بالعمل على استكمال مشروع السيادة وضمان بقاء القرار الأمني والسياسي بيد الدولة العراقية فقط".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عمليات بغداد: اعتقال 36 متهماً بينهم إرهابي وضبط أسلحة شرقي العاصمة
رئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية كريم المحمداوي : قرار الكونغرس اعتراف بانتهاء التدخل العسكري في العراق
متوعدة بعقوبات رادعة.. هيئة الحج توضح اسباب تأخر بعض الحافلات في الجانب السعودي
شرطة الكرخ تطيح بمطلوب بتهمة “المحتوى الهابط”
إمام جمعة النجف يطالب بعقوبات على "إسرائيل"
الداخلية تنفي فتح باب التطوع بصفة شرطي
الخارجية تعلق على قرار الكونغرس بشأن الحرب في العراق
وزارة الإعمار تباشر بالمرحلة الثانية لاحتساب حصة الفرد من المياه في ذي قار
رئيس هيئة النزاهة يحذر من تجاوز الأنظمة والقوانين أثناء الحملات الانتخابيَّـة
هيئة الحج توضح اسباب تأخر بعض الحافلات في الجانب السعودي
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك