شرطة الكرخ تطيح بمطلوب بتهمة “المحتوى الهابط”

أعلنت قيادة شرطة بغداد الكرخ، اليوم الجمعة (12 ايلول 2025)، عن إلقاء القبض على متهم مطلوب بتهمة نشر “المحتوى الهابط”، وذلك استنادًا لأحكام المادة (403) من قانون العقوبات العراقي الخاصة بالأفعال الفاضحة المخلة بالحياء العام.

وذكرت القيادة في بيان أن العملية نُفذت بإشراف قائد شرطة الكرخ اللواء الحقوقي عدنان حسن حمد، حيث تمكنت قوة من فوج طوارئ الكرخ الثالث وبالاشتراك مع مفارز الأمن السياحي من اعتقال المتهم المطلوب بمذكرة قبض وتحري قضائية.

وأشارت إلى أن المتهم جرى تسليمه إلى جهة الطلب أصوليًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفقًا للقانون.