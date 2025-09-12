الأخبار

إمام جمعة النجف يطالب بعقوبات على "إسرائيل"


طالب إمام جمعة النجف الأشرف سماحة السيد صدر الدين القبانجي، بفرض عقوبات على "إسرائيل"، فيما أشار إلى اغتيال حليف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليميني تشارلي كيرك.

وقال السيد القبانجي خلال خطبة اليوم الجمعة، إن "الهجوم الذي شنّته إسرائيل على الدوحة والقصف على اليمن يقابله سكوت عالمي، عدا بعض الاستنكارات المخجلة من هنا وهناك. ونحن من حقنا المطالبة بفرض العقوبات على إسرائيل جراء هذه الجرائم، وقد أدانت الأمم المتحدة هذه الانتهاكات".

وأضاف، "في هذا الأسبوع تم اغتيال الذراع الأيمن لترامب، حيث أعلنت أمريكا الحداد العام لهذه العملية، علمًا أن مثل هذا العمل لم يحدث إلا في عام 1963 عند اغتيال الرئيس الأمريكي كينيدي. وهذا يعني أن الفضاء الأمريكي لا يشهد أمنًا بل هناك أزمة داخلية حقيقية تعيشها الولايات المتحدة".

وتابع، أن "قضية فلسطين تحولت إلى قضية عالمية، فقد أرادوا لها النسيان تاريخيًا لكنها صارت قضية حية مع تمزق في داخل البيت اليهودي".

وفي شأن قرار الكونغرس بإلغاء تفويض الحرب على العراق، قال السيد القبانجي: "القرار الذي اتخذه الكونغرس الأمريكي بإلغاء حق الرئيس في شنّ الحرب على العراق هو موقف بالاتجاه الصحيح".

وفيما يتعلق بـ"بعض التصريحات الطائفية التي تدعو إلى ذبح الشيعة وإقصائهم"، قال "كيف نقابل هذه التصريحات؟ لقد علمنا أئمتنا أن لا نقابل السب بالسب ولا الشتم بالشتم، بل نقابلهم بالإحسان وبلغة القرآن وهي المسامحة، وأن نفتح قلوبنا للجميع: (ويدرؤون بالحسنة السيئة)".

وتطرق أيضاً إلى جفاف الأهوار والمياه وما يترتب عليه من موت الزراعة والحيوانات والماشية، مشدداً على ضرورة "انقاذ الشعب من هذه الكارثة، وأن تعالج أزمة المياه الحقيقية".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
