إمام جمعة النجف يطالب بعقوبات على "إسرائيل"

طالب إمام جمعة النجف الأشرف سماحة السيد صدر الدين القبانجي، بفرض عقوبات على "إسرائيل"، فيما أشار إلى اغتيال حليف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليميني تشارلي كيرك.

وقال السيد القبانجي خلال خطبة اليوم الجمعة، إن "الهجوم الذي شنّته إسرائيل على الدوحة والقصف على اليمن يقابله سكوت عالمي، عدا بعض الاستنكارات المخجلة من هنا وهناك. ونحن من حقنا المطالبة بفرض العقوبات على إسرائيل جراء هذه الجرائم، وقد أدانت الأمم المتحدة هذه الانتهاكات".

وأضاف، "في هذا الأسبوع تم اغتيال الذراع الأيمن لترامب، حيث أعلنت أمريكا الحداد العام لهذه العملية، علمًا أن مثل هذا العمل لم يحدث إلا في عام 1963 عند اغتيال الرئيس الأمريكي كينيدي. وهذا يعني أن الفضاء الأمريكي لا يشهد أمنًا بل هناك أزمة داخلية حقيقية تعيشها الولايات المتحدة".

وتابع، أن "قضية فلسطين تحولت إلى قضية عالمية، فقد أرادوا لها النسيان تاريخيًا لكنها صارت قضية حية مع تمزق في داخل البيت اليهودي".

وفي شأن قرار الكونغرس بإلغاء تفويض الحرب على العراق، قال السيد القبانجي: "القرار الذي اتخذه الكونغرس الأمريكي بإلغاء حق الرئيس في شنّ الحرب على العراق هو موقف بالاتجاه الصحيح".

وفيما يتعلق بـ"بعض التصريحات الطائفية التي تدعو إلى ذبح الشيعة وإقصائهم"، قال "كيف نقابل هذه التصريحات؟ لقد علمنا أئمتنا أن لا نقابل السب بالسب ولا الشتم بالشتم، بل نقابلهم بالإحسان وبلغة القرآن وهي المسامحة، وأن نفتح قلوبنا للجميع: (ويدرؤون بالحسنة السيئة)".

وتطرق أيضاً إلى جفاف الأهوار والمياه وما يترتب عليه من موت الزراعة والحيوانات والماشية، مشدداً على ضرورة "انقاذ الشعب من هذه الكارثة، وأن تعالج أزمة المياه الحقيقية".