وزارة الإعمار تباشر بالمرحلة الثانية لاحتساب حصة الفرد من المياه في ذي قار

باشرت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الجمعة، بالمرحلة الثانية لاحتساب حصة الفرد من المياه في ذي قار، حيث ذكرت الوزارة في بيان، أن "وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، وبإشراف المديرية العامة للماء، باشرت بالمرحلة الثانية لمشروع احتساب حصة الفرد من المياه في محافظة ذي قار، بعد إنهاء المرحلة الاولى التي شملت ثلاث مناطق في العاصمة بغداد".

كما أوضح المدير العام للمديرية العامة للماء عمار عادل المالكي، إن "الحملة في محافظة ذي قار تستمر لمدة (10) أيام، إذ بدأت من مديرية ماء ذي قار عبر إقامة ورشة عمل تعريفية على نظام ODK للمشاركين؛ كان الغرض منها إدخال البيانات الخاصة بالمسح الميداني الكترونياً".

كذلك أضاف، أن "الحملة ستشمل (3) مناطق هي حي المعلمين/ سومر والإدارة المحلية ومنطقة المتنزه في مركز محافظة ذي قار"، لافتاً إلى، أن "الفريق سيقوم باجراء مسوحات ميدانية صباحية ومسائية بواقع (500 - 600) قراءة لعدادات المنازل".