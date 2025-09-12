هيئة الحج توضح اسباب تأخر بعض الحافلات في الجانب السعودي

أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، اليوم الجمعة، عن اتخاذ السلطات المختصة اجراءات مشددة في المنفذ البري، نظرا لوجود خروقات من قبل بعض اصحاب شركات العمرة والنقل، مؤكدة اتخاذها عقوبات قانونية رادعة للمخالفين، إذ ذكرت الهيئة، في بيان، "على الرغم من التحذيرات المستمرة لهيئة الحج والعمرة، الا ان بعض اصحاب النفوس الضعيفة من شركات العمرة والنقل يتعمدون مخالفة القوانين من خلال حمل بعض الممنوعات ومحاولة ادخالها لأراضي المملكة العربية السعودية".

كذلك اوضحت الهيئة ان "السلطات السعودية في منفذ جديدة عرعر اتخذت اجراءات صارمة ومشددة لتفتيش الحافلات، مما ادى الى حدوث زحام وتأخر بعض المعتمرين في المنفذ"، لافتة الى انها "ستتخذ اجراءات عقابية وفق القانون، من بينها سحب اجازات شركات العمرة والنقل ضد كل من تسول له نفسه مخالفة القوانين والأنظمة في العراق والسعودية، ومحاولة تهريب الممنوعات، والتسبب بأذية المعتمرين".