أمين بغداد: حملة إزالة التجاوزات مستمرة وتشمل جميع مناطق العاصمة

صرّح امين بغداد عمار موسى، اليوم الجمعة، ان حملة إزالة التجاوزات مستمرة، مشيرا الى انها تشمل جميع مناطق العاصمة، حيث ذكر موسى لقناة السومرية،، ان "حملة إزالة التجاوزات تنظيمية، حيث ان هناك تجاوزات على الشوارع العامة والتي اعاقت حركة السيارات ومنها الإسعاف او الإطفاء في حال حصول أي طارئ".

وأضاف ان "هناك رؤية متكاملة لامانة بغداد لتطوير هذه الشوارع"، لافتا الى "وجود تعاون كبير من الأهالي والمواطنين برفع التجاوزات".

كما أوضح ان "بعض التجاوزات ازيلت بشكل طوعي"، لافتا الى ان "امانة بغداد مستمرة برفع التجاوزات في كافة انحاء العاصمة بالتعاون مع الأهالي لاظهار صورة تليق بالعاصمة".