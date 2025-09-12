وزارة الموارد المائية: إلزام مربي الأسماك بالتحول نحو الأحواض المغلقة

أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الجمعة، إلزام مربي الأسماك بالتحول نحو الأحواض المغلقة، حيث ذكر بيان للوزارة، أنه "تحت شعار (حماية للموارد المائية وتوفيرًا للاستدامة)، أعلنت وزارة الموارد المائية عن توجه استراتيجي جديد يُلزم مربي الأسماك بالتحول نحو إنشاء أحواض مغلقة في مشاريع تربية الأسماك، بديلًا عن النظام التقليدي للأحواض المفتوحة".

وأضاف البيان، أن "هذا القرار جاء نتيجة للشحة المائية التي يشهدها العراق، وانسجاماً مع جهود الوزارة الرامية إلى تقنين استخدام المياه وضمان الاستفادة المثلى منها، ومنع التجاوزات، والحد من الهدر الكبير في المياه، مما يُسهم في توجيه الكميات المتاحة لتلبية احتياجات الشرب والاستخدامات الضرورية والري".

ودعت الوزارة، جميع المربين والمستثمرين في قطاع الثروة السمكية إلى "الالتزام بالتعليمات الرسمية والتعاون البناء مع دوائرها المختصة لتطبيق هذا النظام الجديد"، مؤكدةً، أن "نظام الأحواض المغلقة يُمثل خطوة مهمة وجوهرية نحو تحقيق تنمية مستدامة وضمان حماية الأمن المائي للعراق للأجيال المقبلة".

كما لفت البيان، أن "هذا التوجه يعد جزءاً من حزمة إجراءات واستراتيجيات أوسع تتبناها الوزارة للحفاظ على الثروة المائية في البلاد ومواجهة التحديات المناخية والمائية المتزايدة".