وزارة الداخلية تطلق المرحلة الرابعة من مشروع 911 لاستجابة الطوارئ

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، إطلاق المرحلة الرابعة بتقنيات متطورة وتحقيق استجابة فورية، حيث ذكر مدير مديرية الاستجابة والسيطرة (911) العميد رائد عبد الكريم للوكالة الرسمية، إن "المديرية شرعت بالمرحلة الرابعة من مشروع 911 في وزارة الداخلية وتتضمن الجهاز الحساس والمركزي الذي يربط بين المواطن والأجهزة الأمنية".

كما لفت إلى، أن "المرحلة الأولى تضمنت توحيد الأرقام والمرحلة الثانية ارتباط الأجهزة التنفيذية والقيادات والمديريات التخصصية بالمديرية لتنفذ الواجبات والمرحلة الثالثة تتعلق بالدورية المسؤولة عن تنفيذ الواجب".