الأخبار

مندوب العراق بالأمم المتحدة: أفعال الكيان الإسرائيلي تهدد المنطقة


اعتبر مندوب العراق في الأمم المتحدة، أن أفعال الكيان الإسرائيلي تهدد أمن المنطقة، وأعلن مساندة العراق لقطر.

وقال لقمان عبد الرحيم الفيلي في كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، "الافعال المتهورة للكيان الصهيوني تهدد أمن المنطقة".

وأضاف "الاعتداء على قطر يمثل انتهاكا صارخاً للقانون الدولي"، مردفا "ندعم دولة قطر ونساندها باتخاذ الإجراءات اللازمة للرد على الاعتداء الصهيوني".

وكانت إسرائيل استهدفت اجتماعا لقادة حماس في الدوحة، مما أسفر عن استشهاد 6 من بينهم نجل القيادي البارز في الحركة خليل الحية و4 من مرافقي الوفد، إضافة إلى أحد عناصر الأمن الداخلي القطري.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مندوب العراق بالأمم المتحدة: أفعال الكيان الإسرائيلي تهدد المنطقة
ضبط 50 سيارة حمل معدة للتهريب في منفذ ميناء ام قصر
السوداني والسيسي يبحثان هاتفياً مواجهة الهجوم على قطر
الشيخ جلال الدين الصغير : كيف أرعبت إيران أعداءها؟ ماذا لو استمرت حرب الاثني عشر يوماً؟
التعليم العالي تعلن اطلاق قناة قبول الطلبة الأوائل من خريجي الدراسة المهنية
خلال اتصال هاتفي مع أمير قطر رئيس الجمهورية يؤكد إدانة العراق للعدوان وتضامنه مع الأشقاء القطريين
السوداني يفتتح المقطع الأول من شارع الرشيد بعد إعادة تأهيله
السوداني: التفرقة وتشظي الامة الإسلامية اسهما في تمادي عدوان الكيان الغاصب
المفوضية تعيد 8 مرشحين إلى السباق الانتخابي
امن الحشد الشعبي: الاطاحة بعنصر ينتحل صفات رسمية في الهيئة لايهام المواطنين بالتعيينات في بغداد
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك