مندوب العراق بالأمم المتحدة: أفعال الكيان الإسرائيلي تهدد المنطقة

اعتبر مندوب العراق في الأمم المتحدة، أن أفعال الكيان الإسرائيلي تهدد أمن المنطقة، وأعلن مساندة العراق لقطر.

وقال لقمان عبد الرحيم الفيلي في كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، "الافعال المتهورة للكيان الصهيوني تهدد أمن المنطقة".

وأضاف "الاعتداء على قطر يمثل انتهاكا صارخاً للقانون الدولي"، مردفا "ندعم دولة قطر ونساندها باتخاذ الإجراءات اللازمة للرد على الاعتداء الصهيوني".

وكانت إسرائيل استهدفت اجتماعا لقادة حماس في الدوحة، مما أسفر عن استشهاد 6 من بينهم نجل القيادي البارز في الحركة خليل الحية و4 من مرافقي الوفد، إضافة إلى أحد عناصر الأمن الداخلي القطري.