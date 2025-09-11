ضبط 50 سيارة حمل معدة للتهريب في منفذ ميناء ام قصر

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الخميس، عن ضبط 50 سيارة حمل معدة للتهريب بمنفذ ميناء إم قصر الاوسط في محافظة البصرة.

​وقالت الهيئة في بيان، "تمكنت مديرية منفذ ميناء إم قصر الاوسط بواجب مشترك مع مكتب جهاز المخابرات وشرطة كمرك ام قصر الشمالي، بعد استحصال موافقة قاضي ام قصر، تم ضبط حاويات عدد (50) حاوية تحتوي على سيارات مفككة نوع كيا (بنكو) حمل جديدة وتعتبر السيارات المفككة مخالفة لضوابط وشروط الاستيراد".

وأضاف "تم تنظيم محضر ضبط اصولي وإحالة الحاويات المضبوطة إلى مركز شرطة كمرك ام قصر لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة".