السوداني والسيسي يبحثان هاتفياً مواجهة الهجوم على قطر

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الخميس، (11 أيلول 2025)، في اتصال هاتفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الهجوم الإسرائيلي على قطر.

وبحسب بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، فان السوداني والسيسي "بحثا تطورات الأحداث في المنطقة، وخصوصاً بعد الهجوم الصهيوني الذي استهدف دولة قطر الشقيقة، حيث جرى التأكيد على ضرورة تفعيل آليات العمل العربي والإسلامي المشتركة لمواجهة التحديات، ووقف الحرب المستمرة على المدنيين في غزة، وإدانة الاعتداءات الصهيونية التي تستهدف الدول العربية".

واستعرضت المباحثات، وفقاً للبيان "أهمية تنسيق المواقف والتشاور المستمر؛ من أجل بلورة القرارات المناسبة والخروج بموقف موحد خلال القمة العربية والإسلامية المقرر عقدها في الدوحة يوم الاثنين المقبل".

وتستضيف قطر، قمة عربية - إسلامية طارئة يومي الأحد والاثنين المقبلين من أجل بحث تداعيات الهجوم الإسرائيلي على الأراضي القطرية الذي استهدف قيادات في حركة حماس، نتج عنه مقتل نحو 5 أشخاص، ورجل أمن قطري.