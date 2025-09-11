الأخبار

التعليم العالي تعلن اطلاق قناة قبول الطلبة الأوائل من خريجي الدراسة المهنية


اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اطلاق استمارة التقديم الالكتروني لقبول الطلبة الاوائل من خريجي الدراسة المهنية .

واوضحت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة :" ان التقديم الى الاستمارة الالكترونية للقناة يشمل الطلبة الاوائل من خريجي الدراسة المهنية (الدور الاول) للسنة الدراسية 2025/2024 للقبول في الجامعات الحكومية كافة بتخصصاتها الاكاديمية والتقنية (الدراسة الصباحية) على وفق التخصص المناظر او القريب". ودعت الطلبة الى الاطلاع على ضوابط وخطوات التقديم المثبتة في بوابة التقديم الإلكتروني.

ويستمر التقديم عبر بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة (https://dirasat.mohesr.gov.iq) لغاية يوم الخميس الموافق 2025/10/2./

