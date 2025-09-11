خلال اتصال هاتفي مع أمير قطر رئيس الجمهورية يؤكد إدانة العراق للعدوان وتضامنه مع الأشقاء القطريين

أجرى رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، (11 أيلول 2025)، اتصالا هاتفيا مع أمير دولة قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني بشأن التطورات الأخيرة في المنطقة.

وأعرب الرئيس رشيد، خلال الاتصال الهاتفي، في بيان لرئاسة الجمهورية عن "إدانته الشديدة للعدوان الصهيوني على دولة قطر، ورفض أي تهديد يمس أمنها وسيادتها، مؤكدا تضامن العراق مع الأشقاء القطريين في مواجهة العدوان".

وأضاف رشيد، أن العدوان الذي تعرضت له دولة قطر يعد انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية وتهديدا مباشرا لأمن المنطقة،" مشددا على "وجوب توحيد الجهود لوقف هذه الانتهاكات وحث المجتمع الدولي على تحمّل مسؤولياته في وضع حدّ لهذه الجرائم التي تقوض فرص الاستقرار والسلام".

وقدّم رئيس الجمهورية تعازيه لعوائل الضحايا وتمنياته للجرحى بالشفاء العاجل".

وبحث الجانبان بحسب البيان "العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تعزيز التعاون المشترك وبما يخدم مصالح الشعبين العراقي والقطري، والتأكيد على ضرورة التنسيق تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك".

بدوره، عبّر أمير قطر عن تقديره لمواقف العراق الداعمة لبلاده التي تعكس متانة الروابط بين البلدين وحرصهما على دعم الاستقرار في المنطقة.