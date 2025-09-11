السوداني يفتتح المقطع الأول من شارع الرشيد بعد إعادة تأهيله

افتتح رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، (11 أيلول 2025)، المقطع الأول من شارع الرشيد في العاصمة بغداد بعد إعادة تأهيله.

ويمتد المقطع الأول المؤهل من شارع الرشيد، من ساحة الميدان إلى ساحة الرصافي.

وشملت أعمال تأهيل هذا المقطع إعادة ترميم واجهات الأبنية التاريخية وتأهيل نهر الشارع، فضلاً عن إنشاء خط الترامواي في منتصف الشارع، بما يعيد لهذا المعلم الحيوي رونقه التراثي ويطوره بما يتلاءم مع متطلبات العصر.

وشارع الرشيد معلم بغدادي عريق تأسس في عام 1916 خلال الحكم العثماني بأمر من خليل باشا، وكان الهدف منه تسهيل حركة الجيش وقد عرف في البداية باسم مؤسسه، ثم تغير اسمه مرات عدة أثناء الاحتلال البريطاني قبل أن يستقر على اسم الرشيد تيمنا بالخليفة العباسي هارون الرشيد بتوصية من المؤرخ مصطفى جواد.