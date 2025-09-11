السوداني: التفرقة وتشظي الامة الإسلامية اسهما في تمادي عدوان الكيان الغاصب

اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، ان الأمانة تقتضي علينا أن نقوي الدولة ومؤسساتها بما يطمئن المواطن العراقي ويتطلع إليه وأن نطبق القانون بلا تحيز أو محاباة.

وقال السوداني في كلمة له خلال الحفل المركزي لذكرى المولد النبوي الشريف ، انه " نستذكر ونحتفل بذكرى ولادة الرسول الأعظم فإننا نعيد بعث أرواحنا على وفق تعاليمه ونقتفي خطى منظومته الأخلاقية والقيمية" لافتا الى ان " الرسول الأعظم هو النور الذي أضاء عتمة الجاهلية والحبل الذي مده الله سبحانه للبشرية".

وتابع، انه "آلينا على أنفسنا أن نعمل وفق المصالح العليا لشعبنا في كل مواجهة مع الأزمات والتحديات ودليلنا في ذلك مصلحة الوطن والمواطن"، مبينا انه "وجب علينا اليوم أن نتقي صناع الفتن وتجارها أولئك الذين ينتفعون من آلام أهلنا ويعمدون إلى إضرام نار الفتنة والوقيعة والإساءة إلى السلم الاجتماعي والتآلف الذي ينعم به أبناء شعبنا".

واردف السوداني: " التفرقة والتشظي الذي عانت منه أمتنا الإسلامية قد أسهم في تمادي العدوان مثلما فعل الكيان الغاصب حين أوغل بدماء الأبرياء في غزة وأعتدى على لبنان وعلى إيران وأخيرا ما ارتكبه من اعتداء صارخ على قطر"، مشيرا الى ان " ما يحدث في منطقتنا يسهم فيه صانعو الموت والفتن الطائفية وتجار الزيف والأوهام الملغومة بالكذب".