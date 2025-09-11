عمليات بغداد توضح سبب الإجراءات الأمنية في العاصمة

أصدرت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس (11 أيلول 2025)، توضيحا بشأن سبب الإجراءات الأمنية في العاصمة بغداد.

وذكرت القيادة في بيان أنها "تود أن توضح للرأي العام أن الممارسات الأمنية الجارية في جانبي الكرخ والرصافة لا تمثل عسكرة للمدن أو تضييقا على المواطنين، وإنما هي إجراءات وقائية مدروسة تُنفّذ وفق رؤية وتقدير موقف أمني، تهدف إلى إنفاذ القانون وملاحقة عصابات الجريمة المنظمة والجنائية، ومروّجي المخدرات، ومرتكبي النزاعات العشائرية، وأوكار السلاح غير المرخص".

وأضافت أن "هذه الإجراءات قد أظهرت ارتياحا واضحا بين المواطنين، لما لها من دور مباشر في تقليل معدلات الجريمة وتعزيز الشعور بالطمأنينة في العاصمة. كما تثني قيادة العمليات على الروح الوطنية العالية لأهالي بغداد الكرام، ودعمهم الكبير لقواتهم الأمنية في تنفيذ الواجبات المكلفين بها".

وأشارت إلى أن "اليوم قد أصبح هناك تنافس إيجابي بين تشكيلاتنا الأمنية لتقديم الأفضل في الأداء، ورفع مستوى الجهد الأمني بما يحقق أعلى درجات الانضباط وفرض القانون في جميع مناطق العاصمة".

وأكدت القيادة بحسب البيان، أن "جميع هذه الإجراءات تُعزز بجهد استخباري متميز ودقيق، يتناسب مع المرحلة الراهنة التي تتطلب الحزم واليقظة، وصولًا إلى تعزيز الأمن والاستقرار، وحماية المواطن وصون حريته، والحفاظ على المنجز الأمني المتحقق.