ضبط عصابة نصب واحتيال وترويج عملة مزيفة بعملية نوعية في بغداد

أعلنت قيادة شرطة الكرخ، اليوم الخميس (11 أيلول 2025)، عن ضبط عصابة نصب واحتيال وترويج عملة مزيفة في عملية نوعية بالعاصمة بغداد.

وذكرت القيادة في بيان أن "دوريات قاطع نجدة البياع تمكنت من الإطاحة بعصابة مكونة من (3 نساء ورجل) امتهنوا النصب والاحتيال وترويج عملة مزيفة".

وأضافت أن "المتهمين سقطوا بالجرم المشهود وبحوزتهم المبالغ المزورة، ليتم تسليمهم مع المضبوطات إلى مكافحة إجرام الكرخ لاستكمال الإجراءات القانونية".