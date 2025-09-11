وزير الداخلية يوجه من البصرة بتطبيق خطة الأمن المناطقي وحماية المنشآت النفطية

وجه وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، (11 أيلول 2025)، خلال ترؤسه اجتماعاً أمنياً موسعاً في مقر قيادة شرطة محافظة البصرة، بتطبيق خطة الأمن المناطقي وحماية المنشآت النفطية.

وذكر بيان صادر عن الداخلية، أن "الاجتماع بحث الخطط الأمنية المتبعة في المحافظة، وأكد الوزير على ضرورة الاستمرار في تطبيق خطة الأمن المناطقي وتأمين جميع المراكز الانتخابية لضمان سير العملية الديمقراطية بسلاسة".

وشدد الوزير الشمري على "دور المديرية العامة لشرطة الطاقة في حماية الشركات والأنابيب النفطية الحيوية في البصرة، مؤكداً على أهمية تعزيز الإجراءات الأمنية لضمان استقرار عمل هذه الشركات".

كما وجّه بضرورة سرعة استجابة دوريات النجدة لجميع الاتصالات الواردة عبر رقم الطوارئ 911، بهدف تعزيز ثقة المواطن بالأجهزة الأمنية. وأشار إلى دعم القضاء لعمل الأجهزة الأمنية في المحافظة،" مؤكداً على "أهمية الحسم السريع في معالجة النزاعات العشائرية التي تهدد السلم المجتمعي.

وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير الشمري أن "البصرة يجب أن تظل محاطة بالأمن والاستقرار، وأن يشعر مواطنوها بالأمان،" مجدداً "التزام وزارة الداخلية بدعم عمل الشرطة في المحافظة لمواصلة العمل الميداني وتعزيز الأمن في جميع أنحاء العراق".