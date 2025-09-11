الأخبار

رئيس هيئة النزاهة: مُعالجة آفة الفساد بطرق المنع والوقاية أكثر وقعاً على مرتكبيه وأقلُّ تكلفة


دعا رئيس هيئة النزاهة، محمد علي اللامي، اليوم الخميس، (11 أيلول 2025)، إلى تكثيف الجهود التوعويَّـة والتثقيفيَّـة في التصدّي للفساد، بما يُعزّز من نشر ثقافة النزاهة ويحافظ على المال العام في أوساط المُجتمع، لافتاً إلى أنَّ مُعالجة آفة الفساد بطرق المنع والوقاية أكثر وقعاً على مرتكبيه وأقلُّ تكلفة.

وأكَّـد اللامي، خلال لقائه إدارة وملاكات مكتب تحقيق المثنى، بحسب بيان للنزاهة أنَّ "عمل الهيئة يرتكز على التحقيق في شبهات الفساد والتأكُّد من سلامة التعاقدات وخلوها من أيَّة مُخالفة للقوانين والتعليمات النافذة،" منبهاً إلى "ضرورة أن لا تكون تلك التحقيقات معرقلة للمشاريع أو التسبُّب في تلكؤها، بل ضمان نزاهتها وسلامتها القانونيَّـة، مُشدّداً على المهنيَّة والحياديَّة في التعامل مع البلاغات والإخبارات، والتحرُّز من عنصر الكيديَّـة في البعض منها".

وبيَّن اللاميّ أنَّه "يجب التفريق في العمل الرقابيّ بين "التدخُّل والتتبُّع"،" مُشيراً إلى "ما أكَّدته المادة المادة (15) من قانون الهيئة النافذ التي ألزمت دوائر ومُؤسَّسات الدولة بتزويد الهيئة بالوثائق والمعلومات المتعلقة بالقضايا محل التحري أو التحقيق والتعاون معها لأداء مهامّها، حاثاً على عدم التدخُّل في أعمال الوزارات والمُؤسَّسات واحترام صلاحياتها، وأن يجري محققو الهيئة إجراءاتهم بصورةٍ مُستقلةٍ دون التأثير السلبيّ على عمل المُختصّين".

كما نوَّه بأهميَّة الدور الوقائيّ للهيئة في رصد الزيادات غير المُسوَّغة في أموال المُكلفين، ومُعالجة حالات تعارض المصالح، فضلًا عن مُتابعة السلوك والأداء الوظيفيّ ومُستوى الخدمات العامَّـة، مُنبّهاً إلى ضرورة الحذر من القضايا الكيديَّة التي تفتقر إلى الأدلة والوثائق اللازمة، مُؤكّداً أنَّ القضاء لن يتمكَّن من اتخاذ قراراتٍ حاسمةٍ دون مستنداتٍ وأدلةٍ رصينةٍ.

وشدَّد رئيس النزاهة على "أهميَّة تنفيذ عمليات الضبط بالجرم المشهود،" مشيراً إلى" ضرورة حماية المواطنين من أي حالات مساومةٍ أو ابتزازٍ أو طلب رشوةٍ، أثناء مراجعتهم للدوائر الحكومية، مع متابعة دقيقة لسير الخدمات المُقدَّمة لهم".

واختتم اللامي جولته في المُحافظة بزيارة مبنى رئاسة محكمة استئناف المثنى، واللقاء برئيسها القاضي (راضي أبو حسن)، حيث نوَّه بالسلطة القضائيَّـة وقضاة محاكم التحقيق ودورهم في تعضيد عمل الهيئة وأنهم المظلة التي يعمل محققوها تحت إشرافها، فيما أشار رئيس محكمة استئناف المثنى إلى التنسيق والتعاون بين محققي الهيئة وقضاة محاكم التحقيق المُختصّين، ودور ذلك في زيادة وتيرة عمليَّات الضبط، وتسريع إنجاز القضايا الجزائيَّة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السوداني يفتتح المقطع الأول من شارع الرشيد بعد إعادة تأهيله
السوداني: التفرقة وتشظي الامة الإسلامية اسهما في تمادي عدوان الكيان الغاصب
المفوضية تعيد 8 مرشحين إلى السباق الانتخابي
امن الحشد الشعبي: الاطاحة بعنصر ينتحل صفات رسمية في الهيئة لايهام المواطنين بالتعيينات في بغداد
عمليات بغداد توضح سبب الإجراءات الأمنية في العاصمة
ضبط عصابة نصب واحتيال وترويج عملة مزيفة بعملية نوعية في بغداد
وزير الداخلية يوجه من البصرة بتطبيق خطة الأمن المناطقي وحماية المنشآت النفطية
رئيس هيئة النزاهة: مُعالجة آفة الفساد بطرق المنع والوقاية أكثر وقعاً على مرتكبيه وأقلُّ تكلفة
إدارة مطار بغداد تنفي انباء إزالة صورة الشهيد ابو مهدي المهندس
هيأة الرأي في وزارة التعليم تصدر قرارات جديدة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك