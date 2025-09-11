إدارة مطار بغداد تنفي انباء إزالة صورة الشهيد ابو مهدي المهندس

نفت إدارة مطار بغداد الدولي، اليوم الخميس، (11 أيلول 2025)، إزالة صورة قائد النصر الشهيد ابو مهدي المهندس.

وأوضح بيان لادارة مطار بغداد أن "ما تداولته بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول إزالة صورة قائد النصر الشهيد ابو مهدي المهندس هو خبر عارٍ عن الصحة تماماً، ولا يمت للواقع بصلة".

واكد البيان، ان "ما نُشر لا يعدو كونه شائعات هدفها تضليل الرأي العام"، داعية "بجميع وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة في نقل المعلومة والاعتماد على المصادر الرسمية حصراً".

وأضاف انها "ماضية في أداء واجباتها، وتضع نصب عينيها تقديم أفضل الخدمات للمسافرين خدمة لعراقنا الحبيب".