هيأة الرأي في وزارة التعليم تصدر قرارات جديدة

صوتت هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، (11 أيلول 2025)، على لائحة الأعراف الجامعية، وأقرت تحديث دليل الابتعاث واستكمال متطلبات التحول الرقمي.

وذكر بيان لوزارة التعليم، ، ان "وزير التعليم العالي نعيم العبودي، أكد خلال ترؤسه الاجتماع التاسع للهيئة، بحضور الملاك المتقدم ورؤساء الجامعات الحكومية، أن الجامعات العراقية تعمل على مضاعفة أدائها المؤسسي والأكاديمي وتوظيف طاقاتها البحثية والتخصصية لتعزيز مكانتها في مجتمع المعرفة، مشيراً إلى أن زيادة الطلب على التعليم الجامعي تفتح آفاقاً جديدة للتوسع في التخصصات الحديثة كالذكاء الاصطناعي".

وشدد وزير التعليم، على "أهمية تسخير التقنيات الحديثة والتحول الرقمي الشامل، بهدف تمكين الجامعات من الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وناقش المجتمعون الفقرات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذوا عدة قرارات من بينها:

- إقرار لائحة الأعراف والتقاليد الجامعية العراقية.

- توفير نقاط التعبئة الإلكترونية (POS) في الجامعات.

- استكمال التحول الرقمي الشامل قبل انطلاق العام الدراسي 2026/2025.

- تحديث دليل الجامعات الخارجية وإضافة عدد منها إلى دليل الابتعاث.

- تغيير تسمية أصحاب الهمم إلى أصحاب القدرات المتميزة، ودراسة استحداث كليات وأقسام لدعم هذه الشريحة.

واختتم وزير التعليم الاجتماع بتوجيه الجامعات نحو تعزيز الشراكات العلمية والأكاديمية الدولية لتبادل الخبرات والبرامج وتحقيق التكامل العلمي والتقني.