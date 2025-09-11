الأخبار

السوداني يصدر 12 توجيها يخص احد اقضية بغداد


حصد أهالي ووجهاء قضاء الزوراء، شرق بغداد، اليوم الخميس، حزمة توجيهات حكومية تتعلق بالنهوض بالواقع الخدمي والإداري للقضاء، من بينها توجيه الحكومة المحلية باعفاء قائممقام الزوراء.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل جمعاً من شيوخ ووجهاء قضاء الزوراء ( منطقة المعامل ) شرق العاصمة بغداد، بحضور النائب محمد الصيهود وأمين بغداد، ومحافظ بغداد، ونائب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين المحليين".

وبحسب البيان، اطلع السوداني خلال اللقاء على "الأوضاع الخدمية والمعاشية في القضاء، ومطالبات الأهالي بتوفير الخدمات البلدية ومعالجة نقص الأبنية المدرسية، وتحسين المستوى الاقتصادي".

وأشار البيان الى ان السوداني وجّه بجملة من الإجراءات التالية:

1- توجيه الحكومة المحلية لممارسة صلاحياتها بإعفاء قائمقام قضاء الزوراء من منصبه، نتيجة تلكئه في القيام بواجباته والمهام الموكلة إليه.

2- تحديد جدول زمني لإكمال إنجاز مستشفى المعامل، قبل نهاية العام الحالي، وفق المواصفات المحددة.

3- قيام محافظة بغداد بالإسراع في إحالة مشروع التصميم الأساسي لقضاء الزوراء الى إحدى الشركات المتخصصة.

4/قيام أمانة بغداد بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة وخلال مدة (20) يوماً لإكمال الطريق السياحي عبر منفذ بغداد بعقوبة.

5/ قيام وزارتي المالية والتخطيط ومحافظة بغداد بإكمال إجراءات التعاقد مع شركة متخصصة، لإنجاز مشروع الماء في القضاء وبكلفة (200) مليار دينار.

6/ توجيه محافظة بغداد بإضافة مكوّن لمشروع ماء الحسينية لمد الأنبوب الى قضاء الزوراء، لحين اكمال المشروع الرئيسي للماء الخاص بالقضاء.

7/ قيام فريق الجهد الخدمي والهندسي بإنجاز المشاريع الجديدة في القضاء.

8/ تهيئة الأراضي لبناء مدارس ضمن مشاريع صندوق العراق للتنمية، بدلاً عن المدارس الكرفانية.

9/ تخصيص أرض معمل الثرمستون في القضاء، لغرض تحويل مساحاتها الى مقارّ للدوائر البلدية ودوائر الوزارات، خاصة بالقضاء.

10/ إنشاء ملعب رياضي شعبي في القضاء، وتسييج الملاعب الموجودة الأخرى.

11/ تشكيل مديرية بلدية ضمن الحدود الأساسية للمحافظة خاصة بالقضاء، لغرض إدارة ملف الخدمات.

12/ تشكيل لجنة من مكتب رئيس مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ المقررات، وعقد اجتماع شهري بإشراف رئيس مجلس الوزراء، وحضور أمين بغداد، ومحافظ بغداد، وأهالي القضاء لمتابعة نتائج تنفيذ المقررات والتوجيهات.

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إدارة مطار بغداد تنفي انباء إزالة صورة الشهيد ابو مهدي المهندس
هيأة الرأي في وزارة التعليم تصدر قرارات جديدة
السوداني يصدر 12 توجيها يخص احد اقضية بغداد
العراق يتابع مصير 21 مواطناً دخلوا ليبيا بطريقة غير شرعية
الحشد الشعبي ينفي فتح باب التطوع ضمن صفوفه
معرض بغداد الدولي للكتاب: توزيع كوبونات مجانية بقيمة 25 ألف دينار بين الزوار
عمليات بغداد تعلن حصيلة العملية الأمنية في حي البساتين ومناطق أخرى
وزير التربية يبحث مع مستشار رئيس الوزراء استعدادات انطلاق العام الدراسي الجديد
مديرية ماء النجف: المياه صالحة وآمنة للاستخدام المنزلي
حالة الطقس: غبار وحرارة معتدلة نسبياً
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك