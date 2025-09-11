العراق يتابع مصير 21 مواطناً دخلوا ليبيا بطريقة غير شرعية

أكد القائم بأعمال السفارة العراقية في ليبيا، أحمد الصحاف، اليوم الخميس، متابعة مصير 21 عراقياً دخلوا ليبيا بطرق غير قانونية.

وقال الصحاف، للوكالة الرسمية إن "معلومات توافرت لدى سفارة جمهورية العراق في طرابلس عن وجود 21 مهاجراً عراقياً داخل ليبيا"، مبينا أنه "وفقاً للمعلومات أن هؤلاء دخلوا الأراضي الليبية مؤخراً بطرق غير قانونية".

وأضاف أن "السفارة باشرت فوراً التنسيق مع الجهات الليبية المعنية لإثبات رعويتهم وبدء إجراءات عودتهم الطوعية إلى البلاد".