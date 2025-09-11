الأخبار

الحشد الشعبي ينفي فتح باب التطوع ضمن صفوفه


نفت الدائرة الإدارية والمالية العامة في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، مزاعم فتح باب التطوع في صفوف الهيئة.

وذكرت الدائرة في بيان، "تنفي الدائرة الإدارية والمالية العامة في هيئة الحشد الشعبي ما يتم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول فتح باب التطوع ضمن صفوف الهيئة، مؤكدةً أن هذه الأخبار عارية عن الصحة تمامًا".

وشددت على أن "جميع الاخبار المتعلقة بالهيئة تصدر حصراً عبر القنوات والمنصات الإعلامية الرسمية، داعيةً المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الانجرار وراء الأخبار المزيفة أو التعامل مع الروابط المشبوهة"، مهيبة "بالجميع متابعة الصفحات الرسمية لهيئة الحشد الشعبي للتأكد من صحة أي خبر أو إعلان يخصها".

