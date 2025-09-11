معرض بغداد الدولي للكتاب: توزيع كوبونات مجانية بقيمة 25 ألف دينار بين الزوار

أكد رئيس اللجنة المنظمة لمعرض بغداد الدولي للكتاب، عبد الوهاب الراضي، اليوم الخميس، أن دورة العام الحالي ستتميز بتوزيع أعداد كبيرة من الكوبونات المجانية بين زوار المعرض، حيث ذكر الراضي في تصريح للوكالة الرسمية، إن "دورة هذا العام ستتميز بتوزيع أعداد كبيرة من الكوبونات المجانية بين زوار المعرض".

كما أوضح أن "الكوبون عبارة عن قسيمة مجانية مدفوعة الثمن من قبل مؤسسات الدولة والوزارات وشخصيات راعية للمعرض، حيث تعمل على بناء الإنسان العراقي وخدمة للمتلقي والقارئ وأيضا لمن يزور المعرض ،وتمنح الزائر حق الحصول على كتب بقيمة 25 ألف دينار عراقي".

كذلك لفت إلى أن "عدد الكوبونات في هذه الدورة يفوق الدورات السابقة، لافتاً إلى أن "الفكرة لاقت دعماً من جهات وشخصيات متعددة اقتنعت بأهميتها في بناء الإنسان العراقي وتعزيز ثقافة القراءة".

فيما أكد أن "الهدف من هذه المبادرة هو خدمة القارئ والزائر والمجتمع بشكل عام، والإسهام في بناء شخصية الفرد العراقي على أسس سليمة وصحيحة".