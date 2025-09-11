عمليات بغداد تعلن حصيلة العملية الأمنية في حي البساتين ومناطق أخرى

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، عن حصيلة العملية الأمنية في حي البساتين و4 مناطق أخرى في جانبي الكرخ والرصافة، فقد ذكر إعلام عمليات بغداد في بيانها، أنه "بهدف ملاحقة الخارجين عن القانون ومداهمة أوكار السلاح غير المرخص، وبإشراف ميداني للفريق الدرع الركن قائد العمليات، شرعت قيادة عمليات بغداد بممارسات أمنية واسعة النطاق للبحث والتفتيش المناطقي وتدقيق ملف العمالة الأجنبية وتنفيذ مذكرات القبض القضائية ضمن مناطق "حي البساتين، الزعفرانية، المدائن، النهروان" وقضاء المحمودية، بجانبي الكرخ والرصافة".

كما أوضح البيان، ان "العملية نتج عنها إلقاء القبض على (60) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم بحيازة السلاح غير المرخص، و(24) أجنبياً مخالفاً لشروط وضوابط دائرة الإقامة والجنسية".

فيما لفت الى "ضبط أعداد من الأسلحة والأعتدة غير المرخصة"، لافتا الى ان "العملية تمت من خلال تشكيلات الفرقتين (المشاة السابعة عشرة والأولى والخامسة شرطة اتحادية) وقيادة شرطة بغداد الرصافة بإسناد الأجهزة والوكالات الاستخبارية الملحقة بها لتعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على المنجز الأمني المتحقق".