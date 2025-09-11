الأخبار

وزير التربية يبحث مع مستشار رئيس الوزراء استعدادات انطلاق العام الدراسي الجديد


 

 

ناقش وزير التربية، إبراهيم نامس الجبوري مع مستشار رئيس الوزراء لشؤون التربية والتعليم، إبراهيم السراج، اليوم الخميس، آخر استعدادات انطلاق العام الدراسي الجديد وآليات دعم الملف التربوي، إذ ذكرت الوزارة في بيان، أن "وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري ناقش مع مستشار رئيس الوزراء لشؤون التربية والتعليم إبراهيم السراج، الاستعدادات الجارية لانطلاق العام الدراسي الجديد وتهيئة بيئة مناسبة للطلبة والملاكات التربوية".

وأضافت أن "الاجتماع الذي عُقد في مبنى رئاسة الوزراء تضمن مداولة محاور عدة أهمها نسب إنجاز طباعة وتوزيع المناهج الدراسية، وتحسين واقع الأبنية المدرسية وقدراتها الاستيعابية".

فيما أشارت إلى أن "الاجتماع ناقش أيضاً إغلاق ملف المدارس الكرفانية، فضلاً عن التأكيد على استكمال الوحدات الصحية وتجهيزها بالملاكات الطبية، مع تفعيل برامج العودة إلى التعليم ومحو الأمية، وتعزيز الأمن المدرسي".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
معرض بغداد الدولي للكتاب: توزيع كوبونات مجانية بقيمة 25 ألف دينار بين الزوار
عمليات بغداد تعلن حصيلة العملية الأمنية في حي البساتين ومناطق أخرى
وزير التربية يبحث مع مستشار رئيس الوزراء استعدادات انطلاق العام الدراسي الجديد
مديرية ماء النجف: المياه صالحة وآمنة للاستخدام المنزلي
حالة الطقس: غبار وحرارة معتدلة نسبياً
وزارة التربية تقرر إيقاف النقل والتنسيب والتكليف للملاكات التربوية
عمليات بغداد تباشر بعملية أمنية في منطقة حي البساتين شرقي العاصمة
وزير الداخلية يتلقى برقية شكر وتقدير من الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب
الشيخ همام حمودي يدين الاعتداء الصهيوني الارهابي الغاشم على قطر
ضبط منتحل صفة طبيب في البصرة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك