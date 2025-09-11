وزير التربية يبحث مع مستشار رئيس الوزراء استعدادات انطلاق العام الدراسي الجديد

ناقش وزير التربية، إبراهيم نامس الجبوري مع مستشار رئيس الوزراء لشؤون التربية والتعليم، إبراهيم السراج، اليوم الخميس، آخر استعدادات انطلاق العام الدراسي الجديد وآليات دعم الملف التربوي، إذ ذكرت الوزارة في بيان، أن "وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري ناقش مع مستشار رئيس الوزراء لشؤون التربية والتعليم إبراهيم السراج، الاستعدادات الجارية لانطلاق العام الدراسي الجديد وتهيئة بيئة مناسبة للطلبة والملاكات التربوية".

وأضافت أن "الاجتماع الذي عُقد في مبنى رئاسة الوزراء تضمن مداولة محاور عدة أهمها نسب إنجاز طباعة وتوزيع المناهج الدراسية، وتحسين واقع الأبنية المدرسية وقدراتها الاستيعابية".

فيما أشارت إلى أن "الاجتماع ناقش أيضاً إغلاق ملف المدارس الكرفانية، فضلاً عن التأكيد على استكمال الوحدات الصحية وتجهيزها بالملاكات الطبية، مع تفعيل برامج العودة إلى التعليم ومحو الأمية، وتعزيز الأمن المدرسي".