حالة الطقس: غبار وحرارة معتدلة نسبياً

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار وتسجيل حرارة معتدلة نسبياً، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الجمعة سيكون الطقس صحواً ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة(10-20)كم/ ساعة، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وتابع، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الجمعة في دهوك34، السليمانية وأربيل 35، نينوى والأنبار 39، كركوك 38، صلاح الدين وديالى وبغداد وكربلاء المقدسة وبابل 40، الديوانية 42 ،النجف الأشرف وواسط41، المثنى وميسان وذي قار 43، والبصرة 44".

كما أضاف، أن "يوم السبت سيكون الطقس صحواً ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة(10-20)كم/ ساعة تنشط في المنطقتين الوسطى والجنوبية الى (30-40)كم/ساعة مسببة تصاعد الغبار فيهما، ودرجات الحرارة مقاربة في عموم البلاد".

فيما لفت إلى أن "الأحد المقبل سيكون الطقس صحواً ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20)كم/الساعة تنشط في المنطقتين الوسطى والجنوبية مسببة تصاعد الغبار فيهما، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

في حين أوضح أن "الحالة الجوية ليوم الاثنين المقبل سيكون الطقس صحواً ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20)كم /ساعة، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".