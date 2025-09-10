الأخبار

وزير الداخلية يتلقى برقية شكر وتقدير من الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب


تلقى وزير الداخلية عبد الامير الشمري برقية شكر وتقدير من الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب .

وذكر بيان لوزارة الداخلية،أن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري التقى، في مكتبه، اليوم الأربعاء، الأمين المساعد لشؤون الأجهزة الأمنية المساندة في مجلس وزراء الداخلية العرب الفريق فلاح شغاتي ،الذي حمل برقية شكر وتقدير من قبل الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان".

وجاء في البرقية ،وفق البيان :" اتشرف بتقديم أخلص تحياتي لمعاليكم مع تمنياتي لكم بموفور الصحة وتعزيزها".

واضاف :" ويسعدني إحاطتكم علماً بأننا نتلقى من المشاركين في المؤتمر العربي العشرين لرؤساء أجهزة الحماية المدنية والدفاع المدني الإعراب عن امتنانهم العميق لما أحيطوا به من كرم الضيافة وبالغ الحفاوة وإعجابهم الكبير بالتنظيم المحكم والإعداد الجيد للمؤتمر، مقدرين كل التقدير العناية الفائقة التي أولتها لهم وزارتكم الموقرة، مما سمح بالخروج بنتائج بناءة، وجعل من هذا المؤتمر محطة بارزة على درب التعاون بين أجهزة الحماية المدنية - الدفاع المدني في الدول العربية".

من جانبه، اشاد وزير الداخلية بالجهود الكبيرة التي يبذلها الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب من اجل تنظيم العمل في هذا المجلس وسعيه المتواصل لادامة العلاقات الثنائية بين دول المجلس".

