الشيخ همام حمودي يدين الاعتداء الصهيوني الارهابي الغاشم على قطر

ادان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ همام حمودي العدوان الصهيوني السافر على قطر

وقال سماحته في بيان اطلعت عليه وكالة انباء براثا ندين بشدة العدوان الصهيوني السافر على دولة قطر الشقيقة، وما رافقه من استهداف لقادة التفاوض من حركة حماس، والذي مثل تصعيدا خطيرا في التوحش الصهيوني، ونسفا لجهود الوساطة القطرية وفرص وقف نزيف الدم والدمار، وإعادة السلام للمنطقة.

واضاف إن هذا العدوان يكشف الوجه الحقيقي لنظام نتنياهو الارهابي المتطرف، الذي لا يتورع عن الاعتداء على أي دولة آمنة، وانتهاك أي قوانين دولية وقيم أخلاقية وإنسانية، وحري بالحكومات العربية إتخاذ موقف موحد وشجاع وإجراءات تتجاوز حدود الاستنكار والإدانة وتضع حدا للغطرسة الصهيونية، بعدما أثبت العدو ان لا أحد بمنأى عن الخطر الصهيوني.