وزير التعليم يفتتح كلية للذكاء الاصطناعي في الجامعة التقنية الوسطى

افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الاربعاء، الكلية التقنية الهندسية للذكاء الاصطناعي في الجامعة التقنية الوسطى، مؤكدا أن هذا الصرح الأكاديمي يشكل إضافة نوعية لمسار التعليم العالي في العراق.

وقال وزير التعليم العالي ، بحيب بيان للوزارة :" ان الكلية ستوفر بيئة علمية متقدمة لتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في خدمة التنمية المستدامة"، مبينا أنها" صممت لتكون منصة بحثية وتدريسية تواكب المتغيرات التكنولوجية"".

واضاف :" ان بيئة الكلية التقنية الهندسية للذكاء الاصطناعي تتضمن مختبرات بحثية متطورة وحاضنات للمشاريع الطلابية بما يسهم في ربط مخرجات التعليم بسوق العمل وتحويل الافكار الريادية الى تطبيقات عملية تدعم الاقتصاد وتعزز مكانة المؤسسات الاكاديمية العراقية في ميادين الابتكار".