مخرجات اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني

ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء (10 أيلول 2025)، الاجتماع الدوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني، الذي خُصص لبحث مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد والموضوعات المطروحة على جدول الأعمال.

وذكر بيان للناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان أن السوداني أطلع أعضاء المجلس على نتائج زيارته الأخيرة إلى بروكسل ومشاركته في اجتماع مجلس شمال الأطلسي بمقر حلف الناتو، حيث ألقى كلمة باسم العراق حظيت بإشادات واسعة من ممثلي دول المجلس بشأن دور العراق المحوري في المنطقة وخطوات حكومته لتعزيز الأمن والاستقرار.

وأضاف البيان أن المجلس الوزاري للأمن الوطني أدان "الاعتداء الأخير الذي ارتكبه الكيان الصهيوني ضد دولة قطر الشقيقة"، مؤكداً "الرفض القاطع لهكذا اعتداءات على دولة شقيقة آمنة ومستقرة وذات سيادة، فضلاً عما يسببه من توسعة للصراع في المنطقة".

كما شهد الاجتماع عرض مقترح مشروع متكامل لتطوير قدرات منظومة الدفاع الجوي العراقية بمختلف تفاصيله، إلى جانب الاطلاع على تقرير اللجنة الميدانية لزيارة ميناء الفاو الكبير، حيث تمت الموافقة على التوصيات المقترحة والإيعاز بتنفيذها.

وتابع البيان أن المجلس أقر إهداء مكائن وعجلات من قبل وزارة الصناعة والمعادن إلى وزارة الداخلية لتطوير عمل مديرية المرور العامة.