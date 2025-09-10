الخارجية تطلق خدمة "تسهيل" لتصديق الوثائق عبر البريد الآمن

افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم، خدمة (تسهيل) الخاصة بتصديق الوثائق عبر البريد الآمن، وذلك في الدائرة القنصلية بمبنى الوزارة، بحضور رئيس الدائرة القنصلية فلاح عبد الحسن، وممثلين عن وزارة الاتصالات.

واستمع الوزير خلال الافتتاح إلى شرح مفصل حول آلية عمل البرنامج، مؤكداً ، في ايجاز صحفي :" ان هذا المشروع، الذي يهدف الى انجاز المعاملات وتصديقها الكترونياً، سيكون في خدمة المواطن اينما كان".

و اوضح :" ان المشروع لم يكن ليصل الى مراحله النهائية ، لولا التعاون الوثيق مع وزارة الاتصالات"، مقدماً شكره للوزيرة والدوائر المعنية التي اسهمت بجدية ضمن عمل جماعي مثمر لانجاز هذا المشروع.

واشار الوزير الى :" ان هذه الخطوة تأتي في اطار اتمتة عمل وزارة الخارجية، وتعد الاولى من نوعها بين الوزارات العراقية"، معرباً عن امله في ان تحذو الوزارات الاخرى حذو هذه التجربة الرائدة.

واكد :" ان المشروع سيُسهم في تعزيز الشفافية، والغاء دور الوسيط في انجاز المعاملات، الامر الذي من شأنه ان يعزز ثقة المواطن ويُسهم في محاربة الفساد