المندلاوي يلتقي الرئيس اللبناني جوزيف عون في بيروت


التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، رئيس المجلس البرلماني الآسيوي – الأفريقي، محسن المندلاوي، في العاصمة اللبنانية بيروت، الرئيس اللبناني جوزيف عون، بحضور عدد من اعضاء الوفد النيابي العراقي ، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات الرسمية التي يجريها خلال زيارته إلى لبنان، ورئاسته للاجتماع العام الأول للمجلس البرلماني الآسيوي – الأفريقي.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة نتائج المؤتمر التأسيسي للمجلس البرلماني الاسيوي - الافريقي، الذي استضافته العاصمة اللبنانية بيروت خلال الفترة ٨ - ٩ أيلول ٢٠٢٥، والتأكيد على أهمية هذه الخطوة التاريخية في تحقيق التقارب بين شعوب القارتين، وتوحيد الرؤى والتوجهات لبرلمانات اسيا وافريقيا في المحافل الاقليمية والدولية ازاء القضايا المهمة، وبما يسهم في تجاوز التحديات والمخاطر ودعم أمن وتنمية الدول الأعضاء.

وبحث الجانبان، أبرز التحديات والمتغيرات في المحيطين الإقليمي والدولي، حيث شدد المندلاوي على ان المخاطر الراهنة التي تهدد استقرار المنطقة تستدعي مزيدًا من العمل لتعميق الشراكة العربية بما يخدم مصالح الدول ويستجيب لتطلعات الشعوب، وان وحدة الصف العربي والإسلامي تمثل ركيزة أساسية لحماية المنطقة من محاولات الهيمنة والتدخل الخارجي، مجددًا موقف العراق الثابت بدعم الاشقاء اللبنانيين في مواجهة التحديات، وادانته الشديدة للانتهاكات الصهيونية السافرة والمستمرة على سيادته.

