وزير الدفاع يجري اتصالاً هاتفياً مع نظيره القطري ويؤكد تضامن العراق مع قطر

اجرى وزير الدفاع، ثابت محمد العباسي، اليوم الأربعاء (10 أيلول 2025)، اتصالاً هاتفياً مع نظيره القطري الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، مؤكدا تضامن العراق مع قطر.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان أن "وزير الدفاع ثابت محمد العباسي، أجرى اتصالاً هاتفياً مع الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الدولة لشؤون الدفاع في دولة قطر، للاطمئنان على الأوضاع هناك عقب الضربة العسكرية التي تعرّضت لها البلاد يوم أمس".

وأكد وزير الدفاع خلال الاتصال ووفق البيان "تضامن العراق ووقوفه إلى جانب قطر في مواجهة التحديات"، مشدداً على "عمق الروابط الأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين، وأهمية وحدة الصف العربي في تعزيز الأمن والاستقرار".

وعبّر وزير الدفاع القطري عن "شكره وتقديره لموقف العراق"، مثمناً "دعم بغداد وحرصها على أمن واستقرار المنطقة".