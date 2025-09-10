سفراء العراق الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية

أدى سفراء العراق الجدد، اليوم الأربعاء (10 أيلول 2025)، اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد في قصر بغداد، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية إن "رشيد بارك للسفراء الجدد تصويت مجلس النواب على تعيينهم، مؤكداً أن هذا التمثيل يمثل أمانة ثقيلة ومسؤولية كبرى في الدفاع عن مصالح العراق بالمحافل الدولية".

وأضاف البيان أن "اختيار قائمة السفراء جرى بعد فرز مئات الأسماء، وقد أعرب فخامته عن أمله بأن يبذلوا جهوداً تتناسب مع مكانة العراق ودوره المحوري في المنطقة".

وأشار البيان إلى أن "رئيس الجمهورية تحدث عن الأوضاع في العراق والتطورات الإيجابية التي تشهدها البلاد، مؤكداً أن العراق يعيش حالة من الأمن والاستقرار، وضرورة نقل صورة العراق الجديد إلى المحافل الدولية، والعمل على تعزيز العلاقات الدولية وتشجيع الشركات الاستثمارية الكبرى على العمل في العراق".

وتابع البيان أن "السفراء الجدد عبّروا عن امتنانهم لهذه الثقة، مؤكدين التزامهم بحمل الرسالة الوطنية بأمانة والعمل على تعزيز صورة العراق ومصالحه على مختلف الأصعدة الدولية".