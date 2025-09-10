شرطة الكرخ تنفي حدوث انفجار في منطقة السيدية

نفت قيادة شرطة الكرخ، اليوم الأربعاء (10 أيلول 2025)، حدوث انفجار أو استهداف لمنزل أحد الضباط ضمن منطقة السيدية بالعاصمة بغداد.

وذكرت القيادة في بيان أن "قيادة شرطة بغداد الكرخ تنفي ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن حدوث انفجار أو استهداف لمنزل أحد الضباط ضمن منطقة السيدية".

وأكدت وفق البيان أنه "لا صحة لهذه الأخبار، ولم يسجل أي حادث من هذا النوع، في الوقت الحالي"، مشيرا الى أن "الوضع الأمني في المنطقة مستقر بشكل كامل والحمد لله".

ودعت القيادة "جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية حصراً، وتجنب نشر الشائعات التي تثير القلق بين المواطنين".