الأخبار

رئيس الجمهورية: حريصون على إنجاز الاستحقاق الانتخابي بكل أمانة وشفافية


أكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، اليوم الأربعاء، (10 أيلول 2025)، حرص الرئاسة على إنجاز استحقاق انتخابات مجلس النواب بكل أمانة وشفافية.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية ان "هيئة المستشارين والخبراء في رئاسة الجمهورية، عقدت اليوم الأربعاء، في قصر السلام ببغداد، ندوة حوارية حول دور الإعلام في تعزيز المشاركة ونزاهة الانتخابات برعاية ومشاركة رئيس الجمهورية".

وخلال الندوة، أوضح رشيد وفقاً للبيان "جهود رئاسة الجمهورية وعملها على مدى أكثر من سنة في تهيئة مستلزمات إجراء انتخابات حرة ونزيهة من خلال عقد عدة اجتماعات مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وممثل بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي محمد الحسان، نوقشت خلالها العقبات التي كانت تواجه عمل المفوضية التي لم تدخر جهدا لتذليلها وبالتعاون مع الجهات المختصة".

وأكد رئيس الجمهورية "حرص الرئاسة على إنجاز الاستحقاق الانتخابي بكل أمانة وشفافية،

مشيراً إلى تضمين جدول اجتماعات الرئاسات وفي أكثر من اجتماع فقرة تخص الانتخابات ونزاهتها،" موضحاً أن "الاجتماع الأخير تم فيه التوقيع على وثيقة من ست نقاط لضمان شفافية الانتخابات حيث جرى إرسالها إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي بدورها أدرجتها في نظامها الانتخابي".

وأشار إلى أن "العراق ومنذ العام 2004 يفخر بأسلوب التداول السلمي للسلطة، مشدداً على ضرورة المحافظة على هذا الإنجاز وتهيئة مستلزمات نجاحه، سيما في ظل ما ينعم به العراق من أمن واستقرار، وهو يفخر بإنجازه ستة استحقاقات انتخابية خمسة منها في ظل الدستور وواحد ضمن قانون إدارة الدولة،"

موضحا "ضرورة أن تكون الرئاسات الأربع والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والجهات الإعلامية على أتم الاستعداد لإنجاز الاستحقاق الانتخابي السادس في ظل الدستور وعلى النحو الأمثل".

كما بين رئيس الجمهورية "مسؤولية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإنجاز هذا الاستحقاق الانتخابي، مشيداً بقدرتها وكفاءتها على إنجاز انتخابات نزيهة، وكان آخرها انتخابات إقليم كردستان،" موضحا "الدور المهم لوسائل الإعلام في تغطية الحدث الانتخابي بكل شفافية ومصداقية،" مبينا أن "الإعلام هو اللسان الناطق باسم الشعب والدولة ومن واجبه كشف كل الممارسات الخاطئة وأيضا عكس الصورة الإيجابية للانتخابات".

وختم رئيس الجمهورية حديثه بالإشارة إلى إعداد رئاسة الجمهورية برنامجا حافلا لدعم الانتخابات النيابية والترويج لها وتشجيع الناخب على الإقبال عليها، موضحاً أن اجتماع اليوم هو النشاط الأول وسيتم اختتام هذا البرنامج بكلمة متلفزة موجهة إلى الشعب العراقي قبل الانتخابات بيوم واحد".

وتخللت الندوة نقاشات مستفيضة فضلا عن تبادل الرؤى بين المشاركين بخصوص الانتخابات المقبلة والسبل الكفيلة بإنجاحها وبما يخدم تطلعات أبناء الشعب العراقي كافة في الاستقرار والتقدم.

وحضر الندوة رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات القاضي عمر احمد ورئيس هيئة الإعلام والاتصالات نوفل أبو رغيف ونقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي ورئيس الفريق الانتخابي في بعثة الأمم المتحدة في العراق أمير رايان ومسؤول المكتب الإعلامي في بعثة الأمم المتحدة في العراق جان العلم وعن شبكة الإعلام العراقي ستار العرداوي، فضلا عن صحفيي ومراسلي عدد من القنوات الفضائية المحلية والعربية والأجنبية وعدد آخر من المختصين.

