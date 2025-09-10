النزاهة: نحذر من تضليل الرأي العام وأساليب التسقيط مع قرب الانتخابات

أكّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، محمد علي اللامي، اليوم الأربعاء، (10 أيلول 2025)، أهميّة دور الإعلام في نشر ثقافة النزاهة والحفاظ على المال العام، عاداً إياه شريكاً أساسياً في كشف مكامن الفساد عبر الكلمة الحرة والتقارير والتحقيقات الاستقصائية.

ونوه اللامي، خلال لقائه في مقرّ الهيئة برئيس هيئة الإعلام والاتصالات نوفل أبو رغيف، بحسب بيان للنزاهة "بالتعاون والتنسيق العاليين بين الهيئتين، لافتاً إلى أنَّ ذلك أسهم في إبرام اتفاق تعاون بينهما؛ لتأطير التعاون وفتح آفاق العمل المُشترك على مصراعيه".

وأثنى اللامي على "ما تقوم به هيئة الإعلام والاتصالات من مساعً لتنظيم وتطوير العمل الإعلامي في العراق بما يصبُّ في خدمة القضايا الوطنيَّة العليا وخدمة المواطنين،"

مشدداً على "أهميَّة عمليَّة المتابعة والرقابة ودورهما في منع تضليل الرأي العام أو الركون إلى أساليب التسقيط، لا سيما مع قرب موعد الانتخابات النيابيٌّـة."

وأشار اللامي إلى أنَّ "الهيئة أولت وسائل الإعلام اهتماماً كبيراً في الموسم الانتخابي؛ إذ تحرص على إجراء انتخابات شفافة ونزيهة، ومنع استغلال موارد الدولة وممتلكاتها في الدعاية الانتخابية، فضلاً عن تعزيز ثقة المواطنين بحيادية الوظيفة العامة أثناء العملية الانتخابية،" مبيناً أن "الإعلام يمكنه الإسهام في كشف استغلال البعض لموارد الدولة وممتلكاتها في الدعاية الانتخابيَّة".

من جانبه، أبدى نوفل أبو رغيف استعداد هيئة الإعلام والاتصالات في دعم جهود الأجهزة الرقابيَّة في مساعيها المضنية لمنع الفساد ومُكافحته وملاحقة مرتكبيه، مشيراً إلى الدور الذي يقوم به فريق متابعة تنفيذ اتفاق التعاون بين الطرفين، لا سيما في مجال دعم وتطوير الجهد الإعلاميّ الرقابيّ.