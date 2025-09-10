القضاء يسترد خمسة مليارات دينار عن جريمة احتيال مالي

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، (10 أيلول 2025)، استرداد محكمة تحقيق بغداد/ الكرخ الثانية خمسة مليارات دينار عن جريمة احتيال مالي.

وذكر بيان للقضاء انه "تم استرداد المبلغ من شركتين مخالفتين للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل اموال خارج البلد بطرق احتيالية".

وأشار البيان الى، أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية وبجهود كبيرة وبأشراف من قبل قاضي اول المحكمة استردت هذا المبلغ، وأن هذه الجهود مستمرة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع اسلوب مخالف للقانون للحصول على ارباح كبيرة وبما يضر بالمال العام".