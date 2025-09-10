القبض على طرفي مشاجرة وضبط أسلحة نارية بحوزتهم في البصرة

أعلنت قيادة شرطة البصرة، اليوم الأربعاء، القبض على طرفي مشاجرة في منطقة التميمية، وضبط أسلحة نارية بحوزتهم في البصرة.

وذكرت القيادة في بيان أنه "تألفت قوة من مركز شرطة التميمية، ودوريات النجدة، وفوج طوارئ البصرة الأول، بالإضافة إلى استخبارات الفوج، وخلال عملية امنية تمكنت شرطة البصرة، من القبض على طرفي مشاجرة في منطقة التميمية وضبط بندقيتين من نوع كلاشنكوف كانت بحوزة المتهمين".

وأشارت الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل".