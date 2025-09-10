القبض على خمسة إرهابيين من بينهم امرأة في بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء، القبض على خمسة إرهابيين بينهم امرأة في بغداد.

وذكرت المديرية في بيان أنه "بعمليات نوعية متفرقة تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع الوكالات الأمنية الاخرى من إلقاء القبض على (5) إرهابيين في العاصمة بغداد والصادرة بحقهم مذكرات قبض وفق أحكام المادة (1/4 إرهاب)".

وأضافت، أنه "جرى إلقاء القبض على ثلاثة منهم في جنوب بغداد ضمن قاطع فرقة المشاة السابعة عشر، فيما تم إلقاء القبض على أحدهم في شمال بغداد ضمن قاطع فرقة المشاة السادسة كما جرى إلقاء القبض على امرأة إرهابية في غرب بغداد ضمن قاطع لواء مغاوير عمليات بغداد".

وأشارت الى انه "تم تسليم المطلوبين الى جهات الطلب اصولياً حسب السياقات المعمول بها".