الأخبار

نائب الرئيس الإيراني: سنوقع مذكرة تفاهم جديدة مع العراق غداً لمكافحة المخدرات


 

 

أعلن نائب رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والأمين العام لهيئة المخدرات الإيرانية، حسين ذو الفقاري، اليوم الأربعاء، عن توقيع مذكرة تفاهم مع العراق لمكافحة المخدرات غداً، فيما أكد على عمق التعاون بين العراق وإيران في مجالات مكافحة المخدرات وعلاج المدمنين، حيث ذكر نائب رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الأمين العام لهيئة المخدرات الإيرانية، حسين ذو الفقاري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة العراقي ، "تحياتنا للعراق شعباً وحكومةً، ونؤكد أن لدينا تعاوناً في مختلف المجالات، حيث عملنا على توثيق التعاون في مجال مكافحة المخدرات وعلاج المدمنين".

وأضاف ،أن "البلدين يمتلكان تجارب متقدمة في مختلف المجالات المتعلقة بمكافحة المخدرات، ويتعاونان في تدريب الكوادر المتخصصة في هذا المجال ونطمح لمزيد من التعاون على جميع الأصعدة، معلناً عن "توقيع مذكرة تفاهم جديدة في هذا المجال غداً، بهدف تفكيك شبكات لتهريب وتجارة المخدرات بين البلدين ".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
