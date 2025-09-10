نائب الرئيس الإيراني: سنوقع مذكرة تفاهم جديدة مع العراق غداً لمكافحة المخدرات

أعلن نائب رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والأمين العام لهيئة المخدرات الإيرانية، حسين ذو الفقاري، اليوم الأربعاء، عن توقيع مذكرة تفاهم مع العراق لمكافحة المخدرات غداً، فيما أكد على عمق التعاون بين العراق وإيران في مجالات مكافحة المخدرات وعلاج المدمنين، حيث ذكر نائب رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الأمين العام لهيئة المخدرات الإيرانية، حسين ذو الفقاري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة العراقي ، "تحياتنا للعراق شعباً وحكومةً، ونؤكد أن لدينا تعاوناً في مختلف المجالات، حيث عملنا على توثيق التعاون في مجال مكافحة المخدرات وعلاج المدمنين".

وأضاف ،أن "البلدين يمتلكان تجارب متقدمة في مختلف المجالات المتعلقة بمكافحة المخدرات، ويتعاونان في تدريب الكوادر المتخصصة في هذا المجال ونطمح لمزيد من التعاون على جميع الأصعدة، معلناً عن "توقيع مذكرة تفاهم جديدة في هذا المجال غداً، بهدف تفكيك شبكات لتهريب وتجارة المخدرات بين البلدين ".