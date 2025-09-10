وزارة العدل تعلن عن افتتاح بناية المحاكمة عن بُعد في سجن الناصرية المركزي

أعلنت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، عن افتتاح بناية المحاكمة عن بُعد في سجن الناصرية المركزي، إذ ذكرت الوزارة في بيان، أن "وزارة العدل افتتحت بناية تدوين إفادات النزلاء عن بُعد في سجن الناصرية المركزي، بحضور رئيس استئناف محكمة ذي قار القاضي علي العتابي، ورئيس الادعاء العام في محكمة ذي قار القاضي محمد كشيمش، ومدير عام دائرة الإصلاح ماجد المنذور، ومدير سجن الناصرية، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تمكين النزلاء والمودعين من المثول أمام المحاكم المختصة عبر دائرة تلفزيونية بتقنية (Video Conference)".

وأكد مدير عام دائرة الإصلاح، ماجد المنذور، بحسب البيان، أن "هذا المشروع يمثل ثمرة للتعاون بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل، ويهدف إلى تحقيق الانسيابية في سير التحقيقات سواء بصفة متهم أو شاهد، حيث سيتم تدوين إفادات النزلاء عن بُعد والمثول أمام المحكمة عبر النقل الحي بالصوت والصورة، مما يسهم في تسريع إنجاز القضايا القضائية، وتقليل الحاجة إلى نقل المطلوبين للتحقيق إلى المحاكم، وتخفيف الأعباء الأمنية والمالية".

كما أشار المنذور إلى أن "المشروع جاء بناءً على توجيهات وزير العدل، خالد شواني، وسيتم تعميمه لاحقًا في جميع الأقسام السجنية بالمحافظات، ضمن خطة الوزارة لتعزيز التعاون مع مجلس القضاء الأعلى، بما يسهم في تطوير المنظومة العدلية والقضائية، وتنفيذ البرنامج الحكومي الهادف إلى تبسيط الإجراءات وتحقيق الانسيابية في العمل بين المؤسسات".