الأخبار

وزارة العمل: قانون تقاعد العمال يمنح عاملي القطاع الخاص امتيازات تضاهي موظفي القطاع الحكومي


 

 

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، أن زيادة راتب ذوي الإعاقة من 170 ألفاً إلى 250 ألف دينار بانتظار الموازنة، فيما بينت أن قانون تقاعد العمال يمنح عاملي القطاع الخاص امتيازات تضاهي موظفي القطاع الحكومي، حيث ذكر المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ،حسن خوام للوكالة الرسمية، إن "قانون رقم (38) لسنة 2013 المعدَّل خلال عام 2024، نصّ على زيادة الراتب المخصص للأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة عجز (75%) ليصبح 250 ألف دينار بدلاً من 170 ألف دينار، إلا أن المستفيدين ما زالوا يتقاضون 170 ألف دينار لحين توفير التخصيصات المالية والتصويت على جداول الموازنة".

كما أوضح، أن "القانون يتضمن امتيازات عديدة لذوي الإعاقة، من بينها تخفيض بنسبة 50% على تذاكر السفر للشخص المعاق ولمرافقه مرتين في السنة، واستيراد سيارات بالتعاون مع الشركة العامة للسيارات معفاة من الرسوم الجمركية"، لافتا إلى "تخصيص 5% من الوظائف عند فتح التعيينات في الوزارات الحكومية، وإلزام القطاع الخاص بتشغيل نسبة 3% من الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تخصيص 5% من الأراضي السكنية عند توزيعها".

وبخصوص تطوير الضمان الاجتماعي، أوضح أن "الوزارة عملت على تشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (18) لسنة 2023، الذي دخل حيّز التنفيذ في العام نفسه، ويمنح العاملين في القطاع الخاص امتيازات تضاهي ما يحصل عليه موظفو القطاع الحكومي".

كما لفت إلى أن "القانون سمح ولأول مرة للعاملين لحسابهم الخاص بالتسجيل في الضمان الاجتماعي عبر فرع الضمان الاختياري، حيث أن التسجيل يشمل 15 فئة باشتراكات تبدأ من 17,500 دينار وتصل إلى 87,500 دينار، وبإمكان المشترك الحصول على راتب تقاعدي عند بلوغ السن القانونية (63 عاماً) وبخدمة لا تقل عن 15 سنة مدفوعة الاشتراكات".

وأضاف أن "الوزارة أطلقت منصة (ضمان) الإلكترونية لتبسيط الإجراءات، حيث تتيح التسجيل الإلكتروني، وتسلم إشعار القبول، فضلاً عن دفع الاشتراكات الشهرية إلكترونياً عبر بطاقة (ماستر كارد) من دون الحاجة إلى مراجعة دوائر الوزارة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
نائب الرئيس الإيراني: سنوقع مذكرة تفاهم جديدة مع العراق غداً لمكافحة المخدرات
وزارة العدل تعلن عن افتتاح بناية المحاكمة عن بُعد في سجن الناصرية المركزي
وزارة البيئة: ارتفاع عدد المحميات وتراجع الصيد الجائر بفضل الاتفاقيات الدولية
وزارة العمل: قانون تقاعد العمال يمنح عاملي القطاع الخاص امتيازات تضاهي موظفي القطاع الحكومي
القائد العام للقوات المسلحة يترأس اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني
محافظ بغداد يعلن ارتفاع نسب إنجاز مشاريع المجاري المركزية بمناطق الأطراف
السفراء الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية
وزارة الداخلية: التنسيق الأمني مع إيران أسفر عن تفكيك عدد كبير من شبكات تهريب المخدرات
عمليات بغداد تبدأ بممارسات أمنية واسعة في منطقتي الفضيلية والباوية شرقي العاصمة
وزارة التعليم العالي: افتتاح كلية هندسة الذكاء الاصطناعي في الجامعة التكنولوجية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك