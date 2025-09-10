محافظ بغداد يعلن ارتفاع نسب إنجاز مشاريع المجاري المركزية بمناطق الأطراف

أعلن محافظ بغداد، عطوان العطواني، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع نسب إنجاز مشاريع المجاري المركزية بمناطق الأطراف، حيث ذكرت المحافظة في بيان، أن "نسبة إنجاز المخطط لمشروع مجاري أبي غريب الاستراتيجي بلغت 43٪، فيما وصلت نسبة الإنجاز الفعلي الى 46٪، والعمل مستمر في جميع مراحل المشروع المتضمن إنشاء شبكات تصريف مياه الأمطار ومحطات الرفع والمعالجة المركزية ومد الأنابيب".

كما أوضح أن "نسبة الإنجاز المتحقق لمشروع مجاري النهروان الاستراتيجي بلغت 30٪ بينما نسبة الإنجاز المخطط حسب جدول تقدم العمل هي 16٪ مع تصاعد وتيرة العمل"، لافتا الى "زيادة أعداد الفرق العاملة في كافة محاور المشروع من اجل الوصول للإنجاز النهائي قبل الوقت المحدد بالعقد".

وتابع: إن "نسبة إنجاز مشروع مجاري سبع البور الاستراتيجي ارتفعت الى 18٪ الفعلية و13٪ المخطط، بتكثيف الجهود لإنهاء أعمال شبكات مياه الأمطار والصرف الصحي ومحطات الرفع والمعالجة المركزية".